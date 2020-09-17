İstanbul'daki tüm otobüsler İETT'ye bağlandı
İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, şehirdeki tüm toplu taşıma otobüsleri İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel(İETT)'ye bağlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 8'inci seçim dönemi, 2'nci toplantı yılı, Eylül ayı 3'üncü birleşimi, korona virüs önlemleri kapsamında Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.
Yapılan toplantının 266'ncı gündem maddesi olan Özel Taşımacı İşletme Sistemi, Hukuk Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Müşterek raporu, meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Rapor kapsamında, İstanbul'daki tüm otobüsler İETT'ye bağlanması oy birliği ile kabul edildi.
Gündem maddesinin kabulü ile beraber otobüsler artık tek renk olacak ve seferler metro hatlarına göre şekillendirilecek. Bu uygulama ile beraber toplu taşımadaki şikayetlerin azalması beklenirken, tüm otobüslerin gelirleri İETT ve İBB tarafından garanti altına alınacak.
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