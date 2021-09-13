İstanbullular dikkat! Yarın başlıyor: 3 ilçede su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de su kesintilerinin olacağının açıkladı.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Ağustos 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.
Kesinti olacak ilçeler ise şöyle;
Ümraniye: Tüm mahalleler.
Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.
Ataşehir: Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.
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