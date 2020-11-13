İstanbullular Taksim, Bakırköy meydanları ile Salacak sahili için tercihini yaptı: İşte kazanan projeler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Bakırköy Meydanı, Taksim Meydanı ve Salacak sahilinde uygulanacak projelerin İstanbul halkı tarafından belirlenmesi için başlattığı oylama sona erdi ve kazanan projeler belli oldu.
İstanbullular Taksim, Bakırköy meydanları ile Salacak sahili için tercihini yaptı
İBB ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla halkın beğenisini sunulan Bakırköy, Taksim Meydanı ve Salacak sahili için kazanan projeler belli oldu.
352 BİN 784 KİŞİ OY KULLANDI
“İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor” temasıyla hazırlanan proje için 25 günlük süre içinde yapılan oylamaya T.C kimlik numarası ile katılan 352 bin 784 kişi en beğendikleri proje için oy verdi.
Taksim Meydanı'nda 15 numaralı proje, Bakırköy Meydanı'nda 12 numaralı proje ve Salacak 'ta 42 numaralı proje yarışmayı kazandı.
İŞTE KAZANAN PROJELER:
Taksim Meydanı projesi
Bakırköy Meydanı projesi
Salacak Sahili Projesi
"İMAMOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR"
Sosyal medya hesabından anket sonuçlarını açıklayan İstanbul Büyülşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oy kullanan tüm yurttaşlara teşekkür etti. İmamoğlu, İstanbul'un meydanları için düzenlediğimiz tasarım yarışmasının halk oylamasında toplam 352.784 oy kullanıldı.Taksim ve Bakırköy Meydanları ile Salacak Sahili'nin tasarım yarışmasına ve oylama sürecine tasarımlarıyla, fikirleriyle katkı sunan herkese teşekkürler" dedi.
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