İstanbullunun yüzde 60.2’si geçinecek kadar para kazanamıyor

07 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

23 Kasım-1 Aralık 2020 aralığında 850 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan rapora göre:

- Katılımcıların yüzde 60.2’si kasım ayında geçinecek kadar para kazanamadığını; yüzde 87.6’sı ise 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti.

- Yüzde 55.1 oranındaki yurttaş, ülke ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor. Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 55.3’e çıktı.

- Katılımcıların ekim ayına göre borç alma oranı artarak yüzde 44’e çıktı, borç verme oranı ise azalarak yüzde 3.2’ye düştü.

BORÇLAR ÖDENEMİYOR

- Kredi kartı kullanan İstanbullunun sadece yüzde 36’sı kredi kartı ekstresinin tamamını ödeyebiliyor. Asgari tutarı ödeyenlerin sayısı yüzde 33.2, kredi kartı borcunu hiç ödemeyenlerin sayısı ise yüzde 18.6 oldu.

- Katılımcıların yüzde 72.6’sı bin TL, yüzde 87.6’sı 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti.

- Katılımcıların yüzde 28.7’si işten çıkarılma korkusu yaşıyor.

- İş arayanların yüzde 75’i yakın dönemde iş bulamayacağına inanıyor.

- Yüzde 59.1, indirim marketlerinden alışveriş yapıyor.

- Katılımcılara yöneltilen “Sizce İstanbul’un en önemli sorunu nedir” sorusuna, yüzde 60.4 olası İstanbul depremi, yüzde 52.6 ekonomik sorunlar, yüzde 41.1 ulaşım yanıtını verdi.

- İstanbulluların hem stres hem de kaygı seviyesi bir önceki aya göre arttı. Stres seviyesi 10 üzerinden 7.5, kaygı seviyesi 7.1 olarak belirlendi. Kadınların ortalama stres seviyesi 8 iken erkeklerin 7.1 olduğu görüldü.

- Yaşam memnuniyeti seviyesi 4.4, mutluluk seviyesi 4.7 ölçüldü; her iki seviye de geçen aya göre azaldı.