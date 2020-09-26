İstanbulspor gümbür gümbür
TFF 1. Lig 3. hafta maçında İstanbulspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Sezgin Çınar
Ümraniyespor: Göktuğ Bakırbaş, Alaaddin Okumuş (Dk. 79 Mustafa Murat Uslu), Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 62 Okan Derici), Akabueze (Dk. 86 Enes Soy), Yusuf Emre Gültekin, Denizhan Taşkan (Dk. 46 Zivkovic), Mayi, Hüseyin Çolak (Dk. 62 Batuhan Artarslan)
İstanbulspor: Alperen Uysal, Etoga, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Dk. 72 Abazaj), Issah (Dk. 72 Egehan Gök), Eslem Öztürk (Dk. 88 Uygar Mert Zeybek), Rroca (Dk. 87 Ali Dere), Diouf (Dk. 65 İbrahim Yılmaz)
Goller: Dk. 21 Diouf, Dk. 78 Onur Ergün, Dk. 88 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor), Dk. 65 Gökhan Süzen (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Gökhan Süzen (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Diouf, Dk. 70 Rroca (İstanbulspor), Dk. 45 Yusuf Emre Gültekin (Ümraniyespor)
TFF 1. Lig 3. hafta maçında İstanbulspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
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