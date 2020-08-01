İstanbulspor'dan flaş açıklama!

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:48

Kulüpler Birliği'nin talebi doğrultusunda 2019-2020 sezonunda küme düşmeyi kaldıran Türkiye Futbol Federasyonu'na TFF Birinci Lig ekibi İstanbulspor'dan Süper Lig'in 22 takımla oynanması yönünde talep geldi.

İstanbulspor'un yaptığı açıklamada Süper Lig'in 21 takımla oynanması durumunda BAY geçilecek haftalar olduğunu ve bu haftaların hem takımlarımızı hem de lig yarışını olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi. Bununla birlikte Süper Lig'den düşecek takım sayısının 4 olması TFF Birinci Lig'deki takım sayısının 19'a yükseleceği belirtilen açıklamada aynı sıkıntıların TFF Birinci Lig'de de yaşanacağı kaydedildi.

İstanbulspor tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'in 22 takımlı olması gerektiği belirtilerek, 2020-2021 sezonunda küme düşen takım sayısının 5 olması durumunda hem TFF Birinci Lig'in hem de Süper Lig'in 20'şer takımdan olup dengenin sağlanabileceği kaydedildi.

PLAY-OFF FİNALİSTLERİ BİR ÜST LİGE ÇIKSIN

İstanbulspor, yaptığı açıklamada "21 takımla oynanması planlanan Süper Lig’in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2.Lig Play-Off finali oynayan Manisa Futbol Kulübünün ise TFF 1.Lig’e yükseltilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.