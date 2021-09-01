İstanbul'u ekonomik kriz derinden vurdu
İstanbul'da perakende fiyatlar Ağustos'ta bir önceki aya göre, yüzde 1.88, toptan fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 1.42 artış kaydetti.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Ağustos'ta perakende fiyatlar geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18.89, toptan fiyatlar ise yüzde 28.36 arttı.
FİYATLAR UÇTU
Perakende fiyatlarda harcama gruplarının kırılımına bakıldığında ulaştırma ve haberleşme harcamaları bir önceki aya göre yüzde 4.58, gıda harcamaları yüzde 2.65, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.32 arttı.
KONUT FIRLADI
Konut harcamalarında yüzde 1.14, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1.06, giyim harcamalarında yüzde 0.28, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.07 artış görülürken, diğer harcamalar grubunda yüzde 0.03 azalış kaydedildi.
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