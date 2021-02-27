İstanbul'un da aday olduğu 2032 için IOC'ye şeffaflık uyarısı

27 Şubat 2021 Cumartesi, 10:01

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) 2032 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği için Avustralya’nın Brisbane şehrinin ön plana çıktığını açıklaması sonrasında Alman yetkililer IOC’yi seçim sürecinde şeffaf davranmamakla eleştirdi.

İstanbul'un da adı 2032 için geçiyor.

Guardian’da yer alan haberde, 2032 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak ülke seçimi konusunda Almanya’nın mutsuz olduğu belirtildi. IOC Başkanı Thomas Bach, 2032’de düzenlenecek oyunlar için komisyonun Brisbane şehrini önerdiğini söylerken yönetim kurulunun tavsiyeyi oy birliğiyle onayladığını ve Avustralyalı yetkililerle görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağını açıkladı. Bach’ın açıklamalarının ardından Almanya Spor Komisyonu Başkanı Dagmar Freitag, bazı eleştirilerde bulundu. Freitag, kararın sürpriz olmadığını vurgulayarak şunları söyledi, ‘’ IOC başkanı Thomas Bach tarafından 'daha uygun maliyetli ve apolitik’ olmakla övülen yeni seçim sistemi şeffaflık konusunda aşılamaz bir durumda. ‘’

Almanya Atletler Birliği Sözcüsü Max Hartun da Dagmar Freitag’a benzer bir açıkla yaparak, ‘’ Seçim süreci anlaşılmaz ve net olmazsa, karar üzerinde keyfilik ve güvensizlik şüphesi doğuyor. ‘’ ifadelerini kullandı. 2032 Olimpiyatları için ev sahibi ülkenin resmi olarak temmuz ayında açıklanmasının beklendiği kaydedild