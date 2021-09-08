İstanbul’un en iyisi Ayvalık Film Festivali'nde

08 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Ayvalık Film Festivali, bu yıl 4. kez düzenleniyor. Önceki üç yılda ekim ayında yapılan festival, o tarihlerde havaların daha da serinlemesi ve açık havada film izlemenin zorlaşması nedeniyle bu yıl eylül ayı başlarına çekildi. Ancak festival direktörü Azize Tan’ın önceki gün rüzgâr nedeniyle amfi tiyatrodan Vural Sineması’na taşınan “Beni Sevenler Listesi” filmi öncesinde yaptığı konuşmada söylediği gibi: “Poyraz, Ayvalık’ı seviyor.” Hava muhalefeti nedeniyle, son iki gün (dün ve bugün) festivale hızlıca yeni bir mekân eklendi. Gösterimler Sanat Fabrikası’na kurulan beyazperdede izleyiciyle buluşuyor. Seyirciler Sanat Fabrikası’na yabancı değil, önceki yıllarda burada da gösterimler yapılıyordu.

‘KULAKTAN KULAĞA’ SEÇKİSİ

Festivalin 5. gününde “Görünmez Şeytanlar”, “Örümcek ve Kız”, “Kaçık Porno” ve “Beni Sevenler Listesi” izleyiciyle buluştu. Bir de 12 kadın yönetmenin kısa filmlerinden oluşan “Kulaktan Kulağa - Bak Projesi” seçkisi gösterildi. Anadolu Kültür’ün projesi olan seçkide Hasankeyf, Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan çok hızlı değişimler kadınların gözüyle kayıt (hafıza) altına alınıyor. Gösterim sonrası yönetmenlerden Rozerin Tadik ve Fatoş Güneri, izleyicilerle sohbet etti.

(Soldan sağa) Emre Erdoğdu, Halil Babür, Beste Yamalıoğlu, Hayal Köseoğlu, Can Evrenol, Merve Göntem

ERDOĞDU ALKIŞLANDI

Günün en ilgi gören filmi ise İstanbul Film Festivali’nden en iyi film ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanan “Beni Sevenler Listesi”ydi. Daha önceki “Kar” filmiyle beğenileri toplamış olan Emre Erdoğdu’nun ikinci uzun metraj filmi siyah beyaz çekilmiş. Başroldeki Halil Babür’ün akıcı oyunculuğu kusursuz denebilecek şekilde. Ona eşlik eden Hayal Köseoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sermet Yeşil, Nazlı Bulum da bir an olsun rol yapıyorlarmış izlenimi vermiyorlar. Konusuna gelecek olursak; Bağcılar’dan çıkıp Cihangir’de yaşamaya başlayan Yılmaz, burada “ünlülerin tedarikçisi” konumuna gelmiş. Yaşadığı sosyokültürel değişime de adapte olmuş, zaten set çalışanı olduğu için de sinemaya meraklı, kendi projeleri olan bir genç. Ancak acaba Cihangir’de ilişki kurduğu “ünlüler” onun geldiği yeri unutacak mı, yoksa tamamen çıkar ilişkisi içerisinde mi olacaklar?

KAPANIŞ BUGÜN

Yönetmen Erdoğdu, “tam sinemacı olduğum film bu filmdi” dediği filminin konusunu “sevilme isteği” olarak açıklıyor. Ancak filmde aşk da var, suç da var, ayrımcılık da var, sınıfsal okuma bile yapılabilir. Filmin süresinin kısa olması (89 dakika), filmin başında hikâyeye dahil olma zorluğunu aştırıyor. Kısa bir süre sonra kolayca kendinizi kaptırabiliyorsunuz. Gösterim sonrası yapılan soru cevapta filmin bir festival yolculuğuna çıkacağını öğrendik, ancak ismi şimdilik açıklanmıyor... Emre Erdoğdu, filmi kasım ya da aralık ayında vizyona sokmayı planladıklarını söylüyor. Televizyonda muhtemelen hiç göremeyeceğimiz film için önceliğinin beyazperde olduğunu dile getiren Erdoğdu, “Filmlerin sinemada izlenmesi konusunda biraz muhafazakârım” diyor. “Beni Sevenler Listesi”ni muhtemelen yeni yılda dijital platformlarda da göreceğiz.

Festival kapanışını bugün eğer rüzgâr izin verirse amfi tiyatroda yapacak. Bugünün beklenen filmi ise yönetmen Çağıl Bocut’a İstanbul Film Festivali’nde “Seyfi Teoman En İyi İlk Film”, başrolü İlayda Elif Elhih’e en iyi kadın oyuncu ve Orçun Özkılınç’a en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini getiren “Sardunya” olacak.