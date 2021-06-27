İstanbul'un orta yerinde 'miting' düzenlediler: "Aşı yapan hekimler yargılanacak!"

27 Haziran 2021 Pazar, 15:06

Dünyada yaklaşık 4 milyon, Türkiye'de ise 50 bin insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını tehdit oluşturmaya devam ederken, virüsün varlığına inanmayan ve virüse karşı geliştirilen aşılar aleyhindeki çevreler de faaliyetlerini sürdürüyor.





Çoğu zaman sosyal medya araçları vasıtasıyla propaganda yapan bu çevreler, son dönemde sokaklarda da yüzünü göstermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir grubun sokak sokak sokak dolaşıp ellerindeki bildirileri dağıtarak insanları aşı olmamaya ikna ettikleri görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Aşı karşıtları bu kez da Üsküdar'da bir mekanda "miting" havasında bir toplantı düzenlendi.

"Plandemi büyük buluşması" adını verdikleri toplantıda aralarında 'doktor' unvanlı isimlerin de yer aldığı kişiler, konuşmalar yapıp halkı aşı olmamaya çağırırken aşı yapan hekimleri de hedef aldılar.

Konuşmacılar arasında yer alanlardan biri de nöroşirurji uzmanı Dr. Bilgehan Bilge oldu. Bilge, yaptığı konuşmada kalabalığa "Asla ve kat'a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de 1 sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler" diye seslendi. Bilge, konuşmasında daha da ileri gidip "Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar! Aşıyı vuran zacallı sağlık memurları, hemşireler değil hekimler yargılanacak. Yok 'benim haberim yoktu', 'ben devlet memuruyum', 'Sağlık Bakanlığından tamim geldi, genelge geldi, emir geldi', 'Ben o yüzden ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerinde uyguladım' demek gibi bir lüksü yok hekimlerin." ifadelerini kullandı.