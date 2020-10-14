Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklıyor
Sosyal paylaşım sitesi Facebook, aşı karşıtı reklamlara yasak getireceğini duyurdu.
Facebook'tan yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan veya faydasız olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.
Facebook'un Sağlık Girişimleri Müdürü Kang Şing Cin, şirketin blogundan yaptığı açıklamada, aşıların koruyuculuğu ve etkinliğiyle ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmak istediklerini vurguladı.
Halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamayı amaçladıklarına işaret eden Cin, "Bu tip reklamları platformumuzda istemiyoruz" ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Sen nerede sabredeceksin
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması
Video Haberler
- Trafikte tekme ve yumruklu kavga anı kamerada
- İyi temizlik yaptığını böyle kanıtladı
- Tarikatlar devlete sızıyor mu? sorusuna yanıt
- İstanbul’da şantiyede feci ölüm kamerada
- Su samurunu Gel pisi pisi, gel pisi pisi diye çağırdı
- Otoyolda korku dolu anlar
- CHP'li Özel, Berberoğlu kararını sert eleştirdi
- Çavuşoğlu canlı yayında küplere bindi! İşte o sözler
- Antalya'da skandal görüntüler...Serkan ben sıkacağım
- Halk otobüsünde dehşet anları!
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Sen nerede sabredeceksin
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması