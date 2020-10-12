İstanbul'un şampiyon maratoncuları Dünya şampiyonası'nda

12 Ekim 2020 Pazartesi, 12:33

Polonya'da düzenlenecek Dünya Yarı Maraton Şampiyonası için milli takım kampında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Fatma Demir ve Sezgin Ataç kariyerleri ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2008 yılında beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedildiğini dile getiren Fatma Demir; "İlk yarışımı Patnos'ta koşarak Ağrı'da kamp eğitim merkezinde yatılı kalma hakkını elde ettim. Spor hayatıma Ağrı'da tam profesyonel olarak devam etmeye başladım. Profesyonel olarak ilk yarışım Ankara'da Atatürk'ü anma koşusu oldu ve orda Türkiye üçüncüsü olmayı başardım. Bu başarımı elde ettikten sonra daha çok kulüpler tarafında keşfedildim ve ilk kulübüm Fenerbahçe Spor kulübü oldu. Kulübüm adına birçok şampiyonluklar elde ettim ve kulüpler yarışında 1500 metre Avrupa ikincisi oldum. Son 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışıyorum. Bu yıl Balkan Şampiyonu oldum ve aynı zamanda İstanbul Vodafone Yarı Maratonu genel klasman şampiyonuyum. Bu derecem ile 31 yıldan sonra bir ilki gerçekleştirdim." dedi.

"İYİ HAZIRLANDIK"

Fatma Demir, Erzurum milli takım kampında çok iyi hazırlandığını belirterek "Balkan Şampiyonası'ndan sonraki hedefim İstanbul Vodafone Yarı Maratonuydu. Yarı maratonda en iyi derecem 1.13.17 koştum ve hedefime ulaşarak genel klasman şampiyonu oldum. Milli takımdan da davet alacağımı biliyordum çünkü bu yıl yarı maratonda Türk kadınların en iyisi oldum. Polonya'da düzenlenecek Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda ise hedefim ülkemi ve kulübüm olan İstanbul BBSK'yı en şekilde temsil edip kişisel en iyi derecemi geliştirmek olacak." şeklinde konuştu.

Yarı maratonda başarılı sporculara karşı mücadele ettiğine vurgu yapan Demir; "Daha önce rakiplerine yarıştım çok güçlü ve başarılı rakiplerim vardı. Bu yıl onları geride bırakıp bu başarıyı elde ettiğim için mutlu ve gururluyum. Kesinlikle derecemi geliştireceğime inanıyorum. Pandemi döneminde yarışmalarımızın olmayacağını düşünerek antrenörüm tarafında antremanlarin şiddetini düşürülerek antramanlarımı bırakmadan devam ettim. Daha çok yavaş tempoda oldu." ifadelerini kullandı.

Atletizme 8 yıl önce başladığına değinen Sezgin Ataç ise; "Sporculuk hayatıma başladığım yıllardan itibaren bir çok Türkiye Şampiyonluğu yaşadım. 2017 yılında İtalya da yapılan Avrupa Gençler şampiyonasında 10 bin metrede Avrupa üçüncüsü oldum. Daha sonra Akdeniz Oyunları 10 bin metrede büyüklerde üçüncü oldum. 2018 yılında Avrupa Kros Şampiyonası'nda gençler üçüncüsü oldum. Ayrıca 2018-2019 Balkan Şampiyonluğu yaşadım ve Türkiye'de son dört yılın büyükler, U23 ve gençler 10 bin metre şampiyonu oldum." dedi.