'İstanbul'un Wuhan olmasına fazla zaman kalmadı'

13 Eylül 2020 Pazar, 11:49

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde, birkaç gündür bulunduğunu belirttiği İstanbul'da koronavirüs salgınına ilişkim gözlemlerini yazdı.

Adını vermeyip "İstanbul'un en bilindik semtlerinden biri" dediği yerde bulunan mekanlarda gördüklerini anlatan yazar, maske ve mesafe kuralından eser kalmadığına dikkat çekerek İstanbul'un bu gidişle Wuhan olmasının yakın olduğu uyarısı yaptı.

Sarıkaya'nın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"İSTANBUL'UN HALİ

Son iki gündür İstanbul’da bulunuyorum...

Bu bana biraz da Ankara’da üzerimizde bir baskı oluşturan salgın algısından kurtulma olanağı sağlayacağını düşünüyordum.

Ne de olsa Sağlık Bakanı Koca da kısa süre önce İstanbul’daki vaka sayısında düşüş olduğunu açıklamış, bu da düşünsel ardılımda bir güvence olarak kalmıştı.

Önceki akşam bir büyüğüm ile kısa bir İstanbul turu bütün algımı alaşağı etti.

Nitekim dün de Sağlık Bakanı Koca sözlerini revize etti ve böyle giderse İstanbul’daki vaka sayısında da ciddi artış görüleceğini açıkladı...

Karşılaştığım görüntüyü aktarayım...

İstanbul’un en bilindik semtlerinden birinin caddeye açılan kapısının önüne masalar atılmış...

Bir grup genç ellerinde bardaklar üst üste oturuyor.

Şöyle başımı kaldırıp mekanın merdivenle inilen alt kesimine bakıyorum.

Orası dışarının üç katı kalabalık..

İnsanlar müziğin ritmine kaptırmış dip dibe dans ediyor; maske, mesafe hak getire...

NASIL OLMASIN?

Bu denli kalabalık, üst üste yığılmış gençleri görünce şaşkınlığımı gideremiyorum.

Biraz ilerisindeki mekanın da ondan farkı yok.

Ya da adı kafe olarak geçen diğerinde ise yan yana yapışmış masalarda sıkışık şekilde omuz omuza oturuyorlar...

Bütün bunları görünce şunu söylemeliyim ki İstanbul’un da Ankara gibi Wuhan olması için çok fazla zamanı kalmamış...

Acı olan ise oradan çıkanların aldıkları virüsü her yana saçacak olmaları.

Son dönem bir kişinin 17 insana bulaştırdığına tanıklık edilmiş, Türkiye ortalamasının 5,6 civarında olduğundan söz edilmişti.

O mekanlardaki herkesin virüs kaptığından söz etmem tabii ki olası değil.

Ama bir kişi dahi olsa, ondan kapan 5,6 kişi bir diğer 5,6 kişiye bulaştıracak.

Sonrasını siz hesap edin...

Gözlemim şu ki İstanbul’da durum hiç de iyi görülmüyor..."