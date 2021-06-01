İstanbul’un yeni çağdaş sanat fuarı: Artcontact İstanbul kapılarını açtı

01 Haziran 2021 Salı, 04:00

Fuar, dün ön izleme kapsamında BAU Jazz’ın açılış konseriyle başladı. Ödül töreni ile devam eden gecede, “Sanatçı Onur Ödülü” İbrahim Balaban’a, “Sanata Katkı Onur Ödülü” Bedri Baykam’a ve “Kurum Onur Ödülü” ise Asas Alüminyum Sanayi’ye verildi.

40 yıldır fuarcılık ile uğraştıklarını söyleyen, ATİS Fuarcılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, sanat fuarlarına önem verdiklerini söylüyor ve ekliyor; “Yedi yıldır Ankara’da yapmakta olduğumuz ArtAnkara Sanat Fuarı’nın devamı olarak 15 Nisan 2020’de İstanbul’da bir fuar yapmayı planladık ancak bildiğiniz gibi pandemi sürecine girdik, bu yıl da yasaklardan dolayı fuarı mayısın son haftasına erlemek zorunda kaldık. Biz çok farklı sektörlerde fuar yapan bir ekibiz ama sanat fuarı bizim için çok önem tasıyor. Özellikle burada yapmak istediğiz projenin özü; kamusal alanlarda ve kamusal mekânlarda sanat eserlerinin, sanat projelerinin sergilendiği, konuşulduğu, tartışıldığı ve ilişkilerin kurulduğu bir platform oluşturabilmek. Önümüzdeki yıldan itibaren ülke pavyonlarını oluşturarak bu güzel büyük mekânda uluslararası alana geçirebilmek amacımız” diyor.

YAKLAŞIK BEŞ BİN ESER

Fuara sanatçıların katılmasının galerilerin çatısı altında mümkün olduğunu söyleyen Aygül, galerilerin yanı sıra inisiyatifler, projeler, müzeler ve bu tür uluslararası derneklerde fuarımıza katılabiliyor. Bu yıl da yüzün üzerinde katılımcı, binin üzerinde ise yerli, yabancı sanatçı ve onların yaklaşık beş bin eseri fuar alanında ziyaretçiler tarafından görülebilecek” diyor.

Fuarda genç sanatçıların yanı sıra aralarında Mehmet Aksoy, Devrim Erbil, Bedri Baykam, Ertuğrul Ateş, Prof. İsmail Ateş, Metin Yurdanur’un da bulunduğu yerli, yabancı bine yakın sanatçının eserleri, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nin 10 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık alanında sergilenecek. Covid pandemisinin farklı boyutlarıyla işlendiği dikkat çekici projelerin de görülebileceği fuar kapsamında söyleşiler, paneller ve konserler de düzenlenecek.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki fuar, hafta sonu yasakları devam ederse 4 Haziran, yasaklar kalkarsa 6 Haziran’a kadar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek fuar, aynı anda belirli sayıda ziyaretçiyi kapalı mekânda kabul edecek. Son iki yıldır Covid pandemisi nedeniyle zorlu çalışma şartları bulunan sağlık personeli ile eşleri fuara bir ücret ödemeden girebilecekler.

Fuarın dikkat çekici projelerinden biri de “İnsan Duraklaması”. Türk Seramik Derneği’nin ilk kez bütün disiplinlere açık yapacağı bir etkinlik olan uluslararası görsel sanatlar sergisi için neden “Antropause-İnsan Duraklaması” kavramını seçtiklerini, serginin küratörleri Mutlu Başkaya, Fatma Batukan ve İlhan Marasalı şöyle anlatıyor: “Tüm dünyanın aynı anda savaş verdiği o görünmez düşmanı, koronavirüsü biz insanlar yarattık. Doğal yaşam alanlarına yayılarak, doğal kaynakları bencilce kullanarak, karbon ayak izimizi azaltmak yerine artırarak küresel ısınmaya neden olan biz yarattık. Ve Covid-19 pandemisi tüm dünyada büyük bir dönüşüme yol açtı... Koronavirüs son pandemi değil, eğer gezegenimize bu şekilde davranmaya devam edersek, başkaları da ortaya çıkacak. Ama doğru yolda ilerlersek, pandemi, doğanın kurtuluşu olabilir!”

Fuarda bu başlık altındaki sergide, aralarında Koreli sanatçı Kim Yong Moon ile Zerrin Tekindor, Hasan Şahbaz, Elifko, Çağlar Uzun, Claudia Schmidt’in de bulunduğu 48 sanatçının eserleri görülebilecek.

COVİD TEMALI PROJE: I-SOLATED CONTACT

Diğer bir proje ise Özge Gökbulut Özdemir’in küratörlüğünü yaptığı I-Solated Contact. Proje, Birleşik Krallık, Hindistan, Avustralya ve Türkiye’den 19 sanatçının çalışmaları aracılığıyla Covid-19 küresel salgını nedeniyle izole ve mesafeli zamanlarımızda pek çok şeyle yeniden kurduğumuz bağlantıya odaklanıyor.

Sanat galerilerinden Maçka Sanat, AB Gallery Korea, Rusevi, İsviçre Clauia Schmidt Gallery, Brezilya Silvio Piesco Art, Arte Des-Generado İspanya ve Azerbaycan Azart Gallery de fuarın dikkat çeken katılımcılarından.

Mutlu Başkaya ile Kim Yong Moon’un küratörlüğünü yaptığı “Macsabal İpek Yolu Sergisi” ise bugünden itibaren görülebilecek.

PANEL VE SÖYLEŞİLER

Fuar kapsamında aralarında Tamer Levent, Suat Arıkan, Akın Ekici’nin de bulunduğu isimlerin katılacağı söyleşiler ile panel ve konserler de yine pandemi kuralları çerçevesinde yapılacak. Bu kapsamdaki etkinliklerden “İbrahim Balaban Paneli” bugün yapılacak. Zafer Bilgin’in moderatörlüğünü yapacağı panelde, Emre Zeytinoğlu, Nebil Özgentürk, Nazım Alpman, Reis Çelik, Cüneyt Uzunlar ve Hasan Nazım Balaban da bulunacak.

Fuar açılış konserinin yanı sıra Muammer Ketencioğlu ve Balkan Yolculuğu Konseri (Medeniyetlerin Sesi Korosu katılımıyla), Ethem Çalışkan’a Saygı Konseri ve Bau Trio, bugün ve yarın dinlenebilecek.

FUARIN HEYKELLERİ

Sanatseverler fuar alanına geldiklerinde, 10-15 ton ağırlığında, en büyüğü 5.5 metre boyunda olan çarpıcı heykellerle karşılaşacaklar. Mehmet Aksoy, Metin Yurdanur ile ASAŞ Sanat ve Atölye 20’nin 20’ye yakın heykeli fuarın açık alanında yer alacak. Ayrıca Demir Heykel Çalıştayı ve Street art çalışmaları da yapabilecekler.

DIŞKAPI HASTANESİ SANAT ATÖLYESİ

ArtContact İstanbul’da yer alan projelerden bir diğeri “Dışkapı Hastanesi Sanat Atölyesi”.

Ankara’da bulunan ve pandemi dolayısıyla yoğun günlerin yaşandığı hastanede, sanatın iyileştirici, ruhlara iyi gelen yönünü göz önünde bulunduran, “Zihinsel yorgunluğu giderecek tek şey olarak renklere sarıldık” diyen doktorlar ve diğer sağlık personelinin, eski bir ameliyathaneyi atölyeye çevirip, orada resim yapmaya başlamasıyla ortaya çıkan Dışkapı Hastanesi Sanat Atölyesi, dikkat çekici eserleriyle sanatseverlerle buluşacak.