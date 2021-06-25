İşte 2021 AKP Türkiye'si! "Açları siz doyurun" sözüne yanıttır
AKP iktidarının ve iktidar sözcülerinin her fırsatta dile getirdiği, muhalefete yanıt verdiği "Türkiye'de kimse aç değil" söylemlerine rağmen, Türkiye'de yoksulluk ve yoksunluk görüntüleri değişmiyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında muhalefete söylediği, “Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin” sözleri, her gün yenileri eklenen AKP'li bürokratların aldıkları çoklu maaşlar, muhalefetin Türkiye'deki yoksulluğa ilişkin açıklamalarına yandaşların saldırısı...
Türkiye'de bu eşitsizlik yaşanırken az önce çekilen görüntüler, Türkiye'deki derin yoksulluğu ve yoksunluğu gözler önüne serdi.
SÖZ BU KADAR...
Gazetemizin bulunduğu sokakta çöpün kenarında yere dökülmüş ekmek ve simit parçalarını yiyen iki çocuğun görüntüleri, bir tarafın ne kadar zenginleşirken, bir tarafın nasıl aynı kaldığını gözler önüne seriyor... Söz bu kadar...
EDİTÖR NOTU: Video çekiminin ardından yardım teklifimizi reddeden çocuklar, hemen oradan uzaklaştılar... Bir daha gelecekleri güne kadar beklemeye devam edeceğiz.
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