İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakipleri
Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bugün gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde 2. ön elemedeki rakibi bugün saat 13.30’da belli oluyor.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi bugün gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak. Peki, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimindeki muhtemel rakipler kimler? İşte siyah beyazlı ekibin muhtemel rakipleri ve kura çekiminin detayları.
TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak. Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonucunda belli olacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
PAOK (Yunanistan)
AZ Alkmaar (Hollanda)
Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)
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