İşte Beşiktaş'taki Vida sıkıntısının perde arkası!
Konya yenilgisi sonrası hedefe konan Vida takımda istenmeyen adam. Vida indirime gitmemişti.
Beşiktaş’ın Konya bozgunu, takım içindeki sorunları derinleştirirken Vida cephesindeki gelişmeler sıkıntı yarattı. Konya yenilgisi sonrası hedefe konan Vida takımda istenmeyen adam.
Bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Avro'yu aşkın para kazanan tecrübeli savunmacının yönetimin tavrından dolayı sıkıntılı olduğu öğrenildi.
Vida, sezon başından bu yana kendisine yapılan indirim tekliflerini geri çeviriyordu. Bu nedenle yönetim, Hırvat stopere, “Bonservisini verelim istediğin takıma git. Maaşın bütçemizi aşıyor” baskısı yapıyordu. İstanbul'a yerleşen, burada aldığı ücretin altındaki tekliflere de sıcak bakmayan oyuncu ise Beşiktaş'tan gitmek istemediğini açıkça söylüyordu.
Bu ortamda saha içine odaklanamayan Vida'nın dengesinin bozulduğu ve performansının düştüğü görüldü. Yönetim soruna çare arıyor.
LENS VE UMUT KADRO DIŞI
Öte yandan Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Beşiktaş'ta iki yeni kadro dışı daha resmileşti. Sergen Yalçın'ın talebi üzerine yönetim, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktı.
İki oyuncu, bireysel antrenmanlar yapacak. Umut 800 bin Avro, Lens ise 1.9 milyon Avro yıllık ücret alıyor. Bu oyuncular, takım harcama limitine yük olmaya devam edecek.
Kaynak: Skor
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