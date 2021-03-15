İşte Falcao gerçeği
Sivasspor ve Kayserispor karşısında son vuruş kalitesi üst seviyede olan golleriyle alkış alan ‘El Tigre', şampiyonun belli olacağı kritik haftalar öncesi Fatih Terim'e de güven aşıladı.
Galatasaray’daki kariyeri şanssız sakatlıklarla sekteye uğrayan Radamel Falcao, tam olarak iyileşti ve kalitesini attığı gollerle gösterdi. Cimbom’daki grafiği: 35 maçta 19 gol-3 asist.
Galatasaray’ın ve Süper Lig'in 1 numaralı yıldızı olan Radamel Falcao, ilk 11'e döndüğü son iki haftada üç kritik gol attı. Sivasspor ve Kayserispor karşısında son vuruş kalitesi üst seviyede olan golleriyle alkış alan ‘El Tigre', şampiyonun belli olacağı kritik haftalar öncesi Fatih Terim'e de güven aşıladı. Bu geri dönüşte sağlık heyetinin çalışmaları kadar oyuncunun ‘Tam olarak hazır olmadan sahalara dönmem' kararının da etkisi vardı.
40 MAÇTA GÖREV ALMADI
Falcao, kendini zorlayıp risk alması nedeniyle takımını pek çok maçta yalnız bıraktı. Kolombiyalı, sakalık kaynaklı geçen sezon 21, bu sezon ise 19 maç kaçırdı. Süper yıldız buna rağmen çıktığı 35 resmi maçta 19 gol-3 asistle takımına katkı verdi. Bu performans, ‘Ya Radamel Falcao maç kaçırmasaydı' yorumlarını getirdi.
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