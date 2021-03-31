İşte Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı
Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Almanya kökenli Erdinç Sözer oldu.
Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra sezon sonuna kadar Fenerbahçe Futbol Takımı'nın başına getirilen sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yurtdışından geleceği açıklanan yardımcısı belli oldu.
Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer oldu. Sözer, sezon sonuna kadar çalışmak üzere Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Sözer, bu akşam İstanbul'da olacak.
ERDİNÇ SÖZER KİMDİR?
2003 yılında Alman kulübü Darmstad'un 19 takımında teknik direktörlüğe başlayan Sözer, 2 yıl sonra A takımın yardımcı antrenörü oldu.
HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Sözer sonraki yıllarda Bayer Leverkusen, Hamburg, Stutgart ve Wolfsburg'da da yardımcı antrenörlük yaptı. 52 yaşındaki Türk hoca 24 Ocak 2021'de Herta Berlin'deki yardımcı hocalık görevinden ayrıldı.
Sözer, 2015 yılında Almanya'daki en düzey çalıştırıcılık lisansını aldı.
Kaynak: Ajansspor
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