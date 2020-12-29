İşte Galatasaray'ın Belhanda konusundaki kararı
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la sözleşme uzatıp uzatmayacağı ise merak konusu.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la sözleşme uzatıp uzatmayacağı ise merak konusu.
Belhanda'nın menajeri William D'Avilla ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Faslı futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesi için geçtiğimiz hafta bir görüşme yaptı.
Görüşme öncesinde D'Avilla, Mustafa Cengiz'e Belhanda için Katar'dan 3 talip olduğunu söyledi. Bu takımlardan biri ise Al Duhail.
ARADAKİ FARK 200 BİN AVRO
Galatasaray'dan 3.2 milyon Avro kazanan Belhanda yeni sözleşme için sarı kırmızılı takımdan 2.2 milyon net ücret ve 3 yıllık kontrat talep etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise 1+1 yıllık sözleşme ve maksimum 2 milyon Avro önerdi. İki talep arasında 200 bin fark oluştu.
Bu şu anlama geliyor: Galatasaray, Belhanda ile devam etmek istemiyor. Başkan Cengiz bu görüşmede uzlaşmacı bir tavır sergilemedi.
Kaynak: Ajansspor-Özgür Sancar
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı
Video Haberler
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı