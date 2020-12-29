İşte Galatasaray'ın Belhanda konusundaki kararı

29 Aralık 2020 Salı, 09:09

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'la sözleşme uzatıp uzatmayacağı ise merak konusu.

Belhanda'nın menajeri William D'Avilla ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Faslı futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesi için geçtiğimiz hafta bir görüşme yaptı.

Görüşme öncesinde D'Avilla, Mustafa Cengiz'e Belhanda için Katar'dan 3 talip olduğunu söyledi. Bu takımlardan biri ise Al Duhail.

ARADAKİ FARK 200 BİN AVRO

Galatasaray'dan 3.2 milyon Avro kazanan Belhanda yeni sözleşme için sarı kırmızılı takımdan 2.2 milyon net ücret ve 3 yıllık kontrat talep etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise 1+1 yıllık sözleşme ve maksimum 2 milyon Avro önerdi. İki talep arasında 200 bin fark oluştu.

Bu şu anlama geliyor: Galatasaray, Belhanda ile devam etmek istemiyor. Başkan Cengiz bu görüşmede uzlaşmacı bir tavır sergilemedi.

Kaynak: Ajansspor-Özgür Sancar



