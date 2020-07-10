İşte Galatasaray'ın Donk kararı!

10 Temmuz 2020 Cuma, 08:28

Muslera ve Selçuk İnan'ın yokluğunda Galatasaray kaptanlığını yapan Ryan Donk, takımda kaldı.

Sosyal medyadaki haberlere göre; Galatasaray sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Donk ile kesin olarak anlaştı.

Galatasaray'dan 800 bin Avro garanti ücret alacak olan 34 yaşındaki Hollandalı oynama şartlı anlaşmayı kabul etti.

Donk, bonuslar ile yıllık 1 milyon Avro'ya yakın bir gelir elde edecek. Bu sezon Galatasaray forması ile 23'ü Süper Lig'de olmak üzere toplam 35 resmi maçta 2514 dakika süre alan Ryan Donk, 3 gol 1 asistle oynadı.