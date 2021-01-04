'İşte gerçek enflasyon'

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat Aralık 2020'de 242 ürünün fiyatlarındaki değişim verilerini açıkladı. Rakamlar sosyal medyada 'işte gerçek enflasyon' yorumlarına neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 08:56
'İşte gerçek enflasyon'
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Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ne göre Aralık 2020'de 242 ürünün fiyatlarındaki değişim verilerini açıkladı.

Verilere göre; 106 ürünün fiyatı arttı, 22 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi. Donat açıklamasında: 'Fiyatı en çok artan ürünler, Taze Fasulye %36,5 Kabak %26,9 Y. soğan 26,2% Karnabahar %20,8 Kıvırcık salata %16,5 Ispanak %15' ifadelerini kullandı.

Donat'ın paylaşımı sosyal medyada 'işte gerçek enflasyon' yorumlarına neden oldu.

 


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