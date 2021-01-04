'İşte gerçek enflasyon'

04 Ocak 2021 Pazartesi, 08:56

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ne göre Aralık 2020'de 242 ürünün fiyatlarındaki değişim verilerini açıkladı.

Verilere göre; 106 ürünün fiyatı arttı, 22 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi. Donat açıklamasında: 'Fiyatı en çok artan ürünler, Taze Fasulye %36,5 Kabak %26,9 Y. soğan 26,2% Karnabahar %20,8 Kıvırcık salata %16,5 Ispanak %15' ifadelerini kullandı.

Donat'ın paylaşımı sosyal medyada 'işte gerçek enflasyon' yorumlarına neden oldu.