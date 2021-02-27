İşte haftalık burç yorumları

27 Şubat 2021 Cumartesi, 16:02

Serap Kılıç Baytok, Cumhuriyet Cumartesi eki için yazdı.

Bir dolunay gününden herkese selam! Bu gece gökyüzüne baktığımızda ayı 8 derece başak burcunda tüm ihtişamıyla ve bütünüyle gözlemleyeceğiz. Dolunaylarda ayın kendisini tam olarak sergileyebilmesi gibi hayatlarımızda da zamanı gelmiş konular görünür olurlar. Bizler bunları olayların vuku bulması olarak algılasak da aslında altı dolu ve önceden pişmiş meselelerin sadece artık daha fazla saklanamamalarına şahit oluruz.

Peki hangi konular artık daha fazla saklanamaz ve görünecektir? Başak burcunun doğasına baktığımızda çalışma hayatı, düzen, titizlik, hastalıklar ve metodlar görmekteyiz. Bu alanda görünür olacak ve kaçamayacağımız gerçeklerle yüzleşeceğiz. İşsizlik rakamlarının açıklanması, istihdam verileri hakkında yapılması gerekenlerin altının çizilmesi gerekmekte. Kan ağlayan çalışma hayatının ne şekilde revize edileceği ile ilgili düzenlemeler gelecektir. Sağlık ve rutinleri gösteren bu gökyüzü şemasında pandemi sürecinin uzun bir süre rafa kaldırılmadan önce son kez tekrar sahnede olacağı öngörülebilir fakat bunun hastalık ile değil aşı süreciyle olacağı görülüyor. Büyük kitlelerin aşılanma süreçlerinin bu haftaya denk geleceğini bilmek dünyanın gökyüzüyle ne kadar senkronize olduğunu bir kere daha göstermektedir.

KOÇ:

Koç burçları bu dolunay ile yeni sağlık prosedürlerini hayatlarına sokuyor, diyet ve spor gibi düzen ve istikrar isteyen konularda şanslı oluyorlar. İşyerinde/ofiste değişiklik yapabileceğiniz gibi, yeni çalışanlar ya da çalışma arkadaşlarına sahip olabilirsiniz. Kiracılarınız ve evcil hayvanlarınızın hayatında değişimler ve başlangıçlar olabilir.

BOĞA:

Aşk hayatınızda gelişmeler var. Kendinizi göstermekten çekinmeyeceğiniz, cesur ve girişimci bir dönemi yaşayabilirsiniz sadece adım atmaktan çekinmeyin yeter. Çocuklarınızın hayatlarında yeni bir dönem başlıyor olabilir. Çocuklarınız için bir girişimde bulunabilirsiniz. Görünmek ve işinizin sahnesinde olmak için uygun bir hafta.

İKİZLER:

Ev ve aile konularında cesaretle atılacak yeni adımlar için daha fazla beklemenize izin vermeyecek hayat. Ev, arsa, tapu işlerinin halledildiği, yaşam alanınızda değişikler yapmak isteyebileceğiniz bir dönem başlıyor. Duygularınızı cesaretle ifade etmeye başlayacaksınız. Ayağınızdaki bağların çözüldüğünü, kendinizi daha olgun hissettiğinizi gözlemleyebilirsiniz.

YENGEÇ:

Seyahatlere çıkabileceğiniz bir dönem olabilir, iş yada mecburiyetler açısından yolculuk yapabilirsiniz. Yakın akrabalar ve kardeşlerle yeni münasebetlerin başlayabileceği bu dönemde, kendinizi daha rahat ifade edebileceğinizi fark edeceksiniz. Anlaşma, sözleşme ve kontratların yenilenebileceği, yeni ticari girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar.

ASLAN:

Dolunayda ekonomik sonuçlar alan burçsunuz. Yeteneklerini keşfedip, kazanca çevirebilecek olabilirsiniz. İlişkilerde ve birlikteliklerde kendi değerinizi ortaya koyabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yaratıcılığınızın en büyük değer ve gelir kapısı olduğunu fark edebilirsiniz. Beklenmedik masraflar çıkabilir, harcamalara dikkat edilmeli.

BAŞAK:

Dolunayın gerçekleştiği burç olarak sağlık, iş, evlilik ve kariyer anlamında birçok konuda cevaplar alabileceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. İlişkinizin gidişatını ve ne şekilde olacağını netleştirebilirsiniz. Ev değişikliği, taşınma gerçekleştirebilir, bir duygusal kriz sonucu üstünüzden büyük bir yükü atabilirsiniz.

TERAZİ:

Bu hafta bırakmak istediklerinizi rahatlıkla bıraktığınız, sisteminizden çıkarabildiğiniz bir zaman olacak. Rüyalarınız daha anlamlı ve haberci olabilirken, arkanızda dönen ve fark etmediğiniz bazı konularla yüzleşebilirsiniz. Sağlık anlamında bünyeniz biraz daha hassas olabilir bu hafta.

AKREP:

Arkadaş çevrenizden ya da sosyal çevrelerinizden iş ve kariyer anlamında destek alabileceğiniz zamanlardan geçiyor, bağlantılarınızı genişletiyorsunuz. Gelecek hayal ve planlarını yeniden şekillendirmenin ve bu konuda bazı gözle görülür adımlar atmanın zamanı gelmiş olabilir.

YAY:

Dolunay enerjisinin iş/kariyer alanında gerçekleşmesi sizi beklediğiniz iş fırsatlarını yakalama konusunda destekleyecek. İşverenlerle görüşmeler ve konuşmalar yapabilir, yeni işlere girebilir ya da yeni sorumluluklar alacak olabilirsiniz.

OĞLAK:

Dolunay eğitim ve öğretim konularında gelişmeler olduğunu göstermekte. Seyahat konuları ile birlikte, reklam ve ticaret alanındaki gelişmeleri de tetikleyen bu dolunay eşinizin akrabaları ya da sevdiğiniz kişinin kardeşleri ile olan ilişkinizin değişmesine vesile olabilir.

KOVA:

Değişim ve dönüşüm tetikleyen bu dolunay ile birlikte aslında değiştirmek istediğiniz fakat kendi içsel baskılarınızda dâhil olmak üzere dirençlerle karşılaştığınız alanlarda, artık kaçış yok gibi görünmekte. Eşinizin kazançları ya da nafaka, miras v.b. ortaklaşa hesaplarda değişimler olabilir.

BALIK:

Bu dolunay ile birlikte ortaklaşa işlere daha açık olacak ve beraberce ilerlemek istediğiniz insanlara daha kolay ulaşacaksınız. Evlilik ve ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığını düşünebilir, ilişkilerinizin belirsizliklerinin son bulduğunu görebilirsiniz. Mekanınız değişebilir.