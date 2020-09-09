İşte hakemler, derbiye o isim verildi!
Ligde 13 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan görev yapacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler
açıklandı. Ligde 13 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş
mücadelesinde Ali Şansalan görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
11 Eylül Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
12 Eylül Cumartesi
17.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Palabıyık
17.00 Fatih Karagümrük - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
13 Eylül Pazar
17.00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
17.00 Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol
14 Eylül Pazartesi
20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
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