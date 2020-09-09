İşte hakemler, derbiye o isim verildi!

09 Eylül 2020 Çarşamba, 11:59

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligde 13 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

11 Eylül Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

12 Eylül Cumartesi

17.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Palabıyık

17.00 Fatih Karagümrük - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

13 Eylül Pazar

17.00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

17.00 Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol

14 Eylül Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

