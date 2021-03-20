İşte kablosuz iyi ses arayanlara kulaklık önerileri

20 Mart 2021 Cumartesi, 16:01

Akıllı telefonlardan atılan 3.5 mm kulaklık girişleri nedeniyle kablosuz kulaklık pazarında büyük yükseliş var.

Birçok marka peş peşe kablosuz kulak içi kulaklıklarını pazara sunuyor. İşte son model kablosuz kulak içi kulaklıklar:

APPLE AIRPODS PRO

Apple AirPods Pro, aktif gürültü engelleme özelliğine, çevrenizi duyabilmeniz için şeffaf moda ve kişiye özel gün boyu kullanım imkanı veriyor. AirPods Pro, suya ve tere dayanıklı bir yapıya sahip. Kablosuz şarj kutusu, 24 saatten fazla pil ömrü, 5 dakikalık şarjla yaklaşık 1 saat dinleme süresi sağlıyor. Cihazın satış fiyatı 2 bin 499 TL.

GALAXY BUDS PRO

Samsung'un Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklığı, üç ayrı mikrofonu ve ses alma birimi sayesinde kullanıcının sesini istenmeyen seslerden ayırıyor. Ortam Sesi özelliğiyle, yakındaki sesleri 20 desibelin üzerine çıkaracak şekilde ayarlayabiliyor. Tamamen şarj olduğunda 8 saatlik çalma süresi elde edilirken kablosuz şarj kutusunda ise 20 saatlik ek yedek güç bulunuyor. Cihazın satış fiyatı ise 1.599 TL.

MI TRUE WİRELESS EARPHONES 2 BASİC

Mi True Wireless Earphones 2 Basic tam şarj ettiğinizde 5 saat pil ömrü bulunuyor. Kulaklıklar şarj kutusuyla birlikte toplam 20 saate kadar kullanım yapmanızı sağlar. Çevre gürültü engelleyici sistemi ve çift mikrofonu ile berrak kesintisiz iletişim sağlayın. 48 gram ağırlığındaki ve 10 metre kapsama alanı olan cihazın satış fiyatı 189.99 TL.

HUAWEI FREEBUDS PRO

Huawei FreeBuds Pro, arka plandaki gürültüleri azaltmak ve kristal netliğinde telefon konuşmaları için yeni Hibrit Çağrı Gürültü Önleme ile donatıldı. Seramik Beyazı, Karbon Siyahı ve Gümüş Orman renklerine sahip FreeBuds Pro tam kablosuz kulaklıklar, 1.399 TL son kullanıcı fiyatına sahip.

OPPO ENCO W51

Oppo Enco W51 kablosuz kulaklıklar üç mikrofonlu ses azaltma çözümüne sahip. 15 dakikalık şarj kulaklığa üç saat boyunca hayat veriyor ve toplam pil ömrü ile 24 saate kadar çalışabiliyor. Haftada bir kere şarj ederek günde 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Enco W51, IP54 standardıyla toza ve suya karşı dirençli olmasıyla da dikkat çekiyor. Kulaklığın satış fiyatı ise 899 TL.

HONOR MAGIC EARBUDS

Honor Magic Earbuds, aktif gürültü engelleme özelliği ve üç mikrofon sistemiyle net görüşme imkanı sunuyor. Magic Earbuds, üzerinde yer alan dokunmatik kontrollerle müziği ve telefon aramalarını kontrol etmenizi kolaylaştırıyor. Cihaz, aktif gürültü engelleme açık şekilde 3 saate kadar müzik, 2 saate kadar da arama imkânı sunuyor. Honor Magic Earbuds’un satış fiyatı 649 TL.

REALME BUDS AİR NEO

realme Buds Air Neo’nun tek bir kulaklığı 4,1 gram ağırlığında. 13 mm ses sürücülerine sahip olan kulaklık farklı yöntemlerle kontrol edilebiliyor. Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklığın pil ömrü, kılıf ile birlikte toplamda 17 saate çıkıyor. Cihazın satış fiyatı 399 TL.

TCL S200

TCL, MOVEAUDIO S200 kablosuz kulaklıklar dış gürültüyü ortadan kaldırmak ve kullanıcının sesine odaklanmak için beamforming teknolojisi kullanan dört dahili mikrofondan faydalanıyor. Kulaklıklar tek kullanımda 3.5 saate varan ya da şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 23 saate varan batarya ömrü sunuyor. Kulaklığın satış fiyatı ise 499 TL.