İşte Katar 2022 yolundaki rakiplerimiz
2022 Katar Dünya Kupası elemelerinde (A) Milli Takımımızın rakipleri belli oldu.
2022 Katar dünya Kupası elemelerinde (A) Milli Takımımızın rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Zürih kentinde online olarak gerçekleşen kura çekiminde milli takımımız, G grubunda yer aldı. A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Benim görev alanım değil
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
- Devredilen ihale ve 4’e katlanan bedel!
Video Haberler
- Boy uzatma ameliyatları neden tercih ediliyor?
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Benim görev alanım değil
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
- Devredilen ihale ve 4’e katlanan bedel!