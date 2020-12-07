İşte Katar 2022 yolundaki rakiplerimiz

07 Aralık 2020 Pazartesi, 20:20

2022 Katar dünya Kupası elemelerinde (A) Milli Takımımızın rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Zürih kentinde online olarak gerçekleşen kura çekiminde milli takımımız, G grubunda yer aldı. A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.



