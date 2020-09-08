İşte Lazio'nun Fenerbahçeli Muric'e ödeyeceği para!
Lazio, Muric transferi için Fenerbahçe’ye toplamda 20 milyon 350 bin Avro ödeyecek.
Fenerbahçe’de sergilediği performansla kısa sürede Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muric’in, İtalya devi Lazio’ya transferi tamamlandı.Lazio, Muric transferi için Fenerbahçe’ye toplamda 20 milyon 350 bin Avro ödeyecek.
Bonservis bedeli için 17,5 milyon Avro+ bonuslar şeklinde, toplamda 20 milyon 350 bin Avro ödenecek. Yapılan anlaşmanın bonuslarında ise, Lazio’nun 5 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi’ne katılması halinde 1 milyon , grup aşamasına kalması halinde 1 milyon ücret yer alıyor.
Sarı lacivertliler, Muric’in bir sonraki satışından elde edilecek gelirden yüzde 5 pay alacak. Öte yandan Vedat Muric’in Avrupa’da bir kulübe transferi halinde yetiştirme bedeli olarak ödenmesi gereken 850 bin Avro tutarındaki ücreti de Lazio karşılayacak.
Geçen sezon başında Çaykur Rizespor’dan 3,5 milyon Avro bonservisle transfer edilen Muric için, Karadeniz ekibi de bonservis gelirinden yüzde 15 pay alacak. Bu tutar ise Fenerbahçe tarafından ödenecek.
Kaynak: Sözcü
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