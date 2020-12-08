İşte Millilerin Katar maç trafiği
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde maçlar 24-25 Mart 2021’de başlayacak ve 14-16 Kasım 2021’de oynanacak müsabakalarla sona erecek. Play-offlar ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynayacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde maçlar 24-25 Mart 2021’de başlayacak ve 14-16 Kasım 2021’de oynanacak müsabakalarla sona erecek. Play-offlar ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynayacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç tarihleri belli oldu. UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar’ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek. Gruplarda yer alan takımlar, birbirleriyle iç sahada ve deplasmanda birer kez karşılaşacak. Müsabakalar Mart 2021 - Kasım 2021 döneminde oynanacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma hakkı elde edecek. 10 grup ikincisi ise, 2020/2021 UEFA Uluslar Ligi turnuvası genel sıralamasında en üst sırada yer alan ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gruplarında ilk ikiye girememiş 2 takımla birlikte play-off karşılaşmalarına katılacak. Bu 12 takım, 4’erli 3 play-off yoluna ayrılacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları sonrasına Dünya Kupası finaline gidecek son 3 takım daha belirlenecek.
Eleme grupları maç tarihleri şöyle:
1. Maçlar: 24-25 Mart 2021
2. Maçlar: 27-28 Mart 2021
3. Maçlar: 30-31 Mart 2021
4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021
5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021
6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021
7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021
8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021
9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021
10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021
Play-off maçlarının tarihleri:
24-25 ve 28-29 Mart 2022
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Video Haberler
- Boy uzatma ameliyatları neden tercih ediliyor?
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması