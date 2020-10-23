İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
Yakın zamanda kurucusu olduğu ‘Türkiye Değişim Hareketi’ni partilileştirecek olan Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı’nı belirledi.
Kulislerde kuracağı partinin adının ‘Türkiye Değişim Partisi’ olacağı konuşulan Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat’ı atadı.
Yusuf Polat sosyal medya hesabından Mustafa Sarıgül’e teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı:
"Tarihe düşecek bir notumuz,
tamamlanacak bir hikayemiz var.
Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir.
Allah mahçup ettirmesin."
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