İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim

23 Ekim 2020 Cuma, 08:14

Kulislerde kuracağı partinin adının ‘Türkiye Değişim Partisi’ olacağı konuşulan Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat’ı atadı.

Yusuf Polat sosyal medya hesabından Mustafa Sarıgül’e teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı:

"Tarihe düşecek bir notumuz,

tamamlanacak bir hikayemiz var.

Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir.

Allah mahçup ettirmesin."