İşte nostalji tutkunlarına en teknolojik pikaplar

22 Ağustos 2021 Pazar, 10:32

Müzik dinleme alışkanlıklarımız ciddi değişimden geçti. Eskilerde evlerin nadide aksesuarlarından biri pikaplardı. Özenle plak içine yerleştirilir, iğnesiyle, cızır cızır sesiyle kulakların pası silinirdi. Bir kere plaktan müzik dinlediyseniz bu keyiften vazgeçmek, daha zor olacak. Her bütçeye uygun pikapları derledik.

* ION Superior LP 7-in-1

ION Superior LP 7in1 ahşap hoparlörlü pikapın fiyatı 2 bin 149 TL. Cihaz, 8.6 kg ağırlığında ve plak, kaset ya da CD çalar olarak kullanılabiliyor. Cihazdan AM/FM radyoları dinleyebilir, bluetooth ve USB bağlantıtı da var.

Lenco L-3809

Lenco L-3809 pikap, 5.73 kilogram ağırlığında, satış fiyatı ise 3 bin 199 TL. Pitch kontrol özelliği sayesinde pikabın devrini hızlandırarak/yavaşlatarak çalan müziğin temposuna müdahale edebilirsiniz. Eski plakları USB üzerinden bilgisayara kaydetme imkanı sunuyor.

* Sony PS-HX500

Sony PS-HX500 pikap, eski kayıtları kaliteli şekilde dijital ortama aktarabiliyor. Fiyatı 5 bin 99 TL. Pikap kolunun kabuk tasarımı dayanıklılığı artırıyor ve sese hacim kazandırmak için kartuşu sabitliyor.

* Reloop RP 7000

Reloop RP 7000, aluminyum kasaya sahip ve 9.5 kilogram ağırlığında. Cihaz, 458.0 x 144.6 x 354.0 mm ölçülerde. Reloop RP 7000 pikabın fiyatı ise 8 bin 380 TL.

* Audio Technica AT-LP140XP

Audio Technica AT-LP140XP stereo pikap, tamamen manuel profesyonel DJ döner tablasına sahip. Audio Technica AT-LP140XP’nin fiyatı 4 bin 796 TL.

* Pioneer Plx-500-K

Pioneer Plx-500-K profesyonel Dj pikabın satış fiyatı 4 bin 274 TL. Titreşim sönümleme ve hassas ses çalma özelliğiyle şekilde inşa edildi. Cihazın ağırlığı 10.7 kg.

Teac TN-420

Teac TN-420 Turntable/ pikap, mac veya PC'ye kolay bağlantı için USB'de bir dijital çıkışa sahip. 4.9 kilogram ağırlığındaki TN-420’nin fiyatı ise 4 bin 950 TL.

* Rega Planar 8

Rega Planar 8 pikabın 20 bin 100 TL olan satış fiyatına kafa iğne dahil değil. Ağırklığı 4.2 kilogram olan cihazın eni 420 mm, yüksekliği 125 mm. Planar 8, Rega, gelişmiş ultra hafif Tancast 8 poliüretan köpük dolgu kullanılarak üretildi.

* GDL Retro TR-W275

GDL Retro TR-W275 gramofon pikabın fiyatı 1.480 TL. Yüksekliği 50 cm, genişliği 42 cm olan cihaz, üniversal pikap iğnesine sahip. Cihazda taş plakalar dahil tüm plaklar dinlenebiliyor.

HAFTANIN YENİSİ

Samsung yenileri de katladı

Samsung Galaxy Unpacked 2021’de katlanır ekranlı telefonların yeni modelleri Galaxy Z Fold3 5G ve Z Flip3 5G’yi tanıttı.

Galaxy Z Fold3, ekran altı kamerası ve S-Pen desteğiyle öne çıkıyor. İlk kez katlanır ekranlı bir telefonda su geçirmezlik özelliği sunuluyor. 1 metreye kadar etkili ve ekran altına yerleştirilen kamerasıyla öne çıkıyor. Ana ekranı 7.6 inç, dış ekranı 6.2 inç büyüklükte. 5 nanometre Snapdragon 888 64 bit sekiz çekirdekli işlemci kullanıyor. 12 MP’lik üç tane arka kamerası, 10 MP’lik dış ekran kamerası, 4 MP’lik ana ekran için ekran altı kamerası var. 4.400 mAh’lık bataryasıyla öne çıkan Galaxy Z Fold3’ün fiyatı 21 bin 999 TL.

Samsung'un diğer katlanabilir ekranlı telefonu ise Galaxy Z Flip3. Ana ekranı 6.7 inç boyutunda ve suya dayanıklı özelliğe sahip. 12 MP’lik iki arka kamera, 10 MP’lik de ön kamerası bununan Galaxy Z Flip3’ün Türkiye fiyatı 11 bin 999 TL. Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3, 22 Eylül’de Türkiye’de piyasada olacak.



