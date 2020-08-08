İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 00:05

Juventus 2-1 Lyon

Manchester City 2-1 Real Madrid

Son 16 turu rövanş karşılaşmasında evinde Lyon'u ağırlayan Juventus maçı 2-1 kazansa da bu sonuç tur için yeterli olmadı. İlk maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi deplasman golü avantajıyla İtalyan devini kupa dışına itmeyi başardı. Son 16 turunun bir diğer rövanş maçında ise, Manchester City ilk maçta sahasında 2-1 yendiği İspanyol devi Real Madrid'i ikinci maçta da aynı skorla devirerek çeyrek finale çıktı.

JUVENTUS ELENDİ, RONALD REKOR KIRDI

Juventus'un gollerini 43'üncü (penaltı) ve 60'ıncı dakikada Ronaldo atarken, Lyon'un tek golünü (penaltı) ise 12'inci dakikada Memphis Depay kaydetti.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, siyah beyazlıların Portekizli yıldızı Ronaldo attığı gollerle bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 37'ye çıkardı. 35 yaşındaki dünya yıldızı, Juventus tarihinde 95 yıllık rekoru kırarak bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu.



Bu sonuçla beraber Portekiz'de "Sekizli Final" adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak olan turnuvada Lyon, çeyrek finalde Manchester City'nin rakibi oldu.



CİTY AYNI SKORLA YİNE KAZANDI

Etihat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın golleri ise Sterling, Benzema ve Gabriel Jesus'tan geldi. Sterling, attığı gol ile Manchester City formasıyla 100'üncü golüne ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri 12-13-14 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.















