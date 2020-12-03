İşte Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 9 takım son 16 bileti aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta geride kalırken, 9 takım son 16’ya kalmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, bazı takımlar son hafta öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Şu ana kadar son 16 turuna Bayern Münih, Manchester City, Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Barcelona ve Juventus kaldı. 8 grubun 6’sında gruptan çıkan en az 1 takım belli olurken, B ve H gruplarında ise garantileyen takım olmadı.
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