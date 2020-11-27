İşte Sergen Yalçın'ın Fenerahçe planı
Sergen Yalçın’ın derbi planı: ‘Caner Erkin’in bölgeye hücum’
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynayacakları derbide milli sol bek Caner Erkin'in savunma zaafından yararlanıp Ghezzal ve bazen Larin’le Fener’in dengesini bozmayı hedefliyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin taktik provalarına hız verdi.
Başakşehir maçının ilk yarısındaki oyundan memnun olan deneyimli çalıştırıcı, bu sürenin 90 dakikaya yayılabilmesi için takımını hazırlıyor. Ayrıca teknik ekip görüntülü analizlerle de rakibini mercek altına almış durumda.
Yalçın ve ekibi, Fenerbahçe'nin en zayıf halkasının Caner Erkin olduğunu belirledi. Başarılı teknik adam, orta sahanın sağında görev vereceği Rachid Ghezzal'e Caner'in bölgesinden hücuma çıkması yönünde talimat verdi.
Sol kanatta maça başlaması beklenen Cyle Larin de zaman zaman sağ kanada geçerek Caner'in gardını düşürüp Fenerbahçe savunmasının dengesini bozma görevinde olacak. Bu arada Vincent Aboubakar'ı derbi hırsı bastı. Antrenmanlarda bir hayli istekli görünen Kamerunlu forvet, Fenerbahçe maçında gol atıp takımına 3 puan kazandırmayı hedefliyor.
Kaynak: Skor
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