İşte Trabzonspor'a verilen cezanın perde arkası

03 Haziran 2020 Çarşamba, 21:16

Trabzonspor, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'ndan (CFCB) 1 yıl avrupa kupalarından men cezası aldı.

Yönetimden kamuoyunu bilgilendirici herhangi bir açıklama gelmeyince bu ani gelişme camiada infial yarattı.

Tabi herkes kendine göre bir neden ortaya koydu.

Sosyal medyada eski yönetimleri suçlayanlar, hayali düşman yaratanlardan geçilmedi.

Konu

Oysa gerçek hiç de Trabzonspor taraftarının sosyal medyaya taşıdığı gibi değil.

Trabzonspor'un aynı şekilde geçen yıl da Avrupa Kupasından men edilmesi gündeme geldi.

Ancak yönetim UEFA'ya yeni göreve geldiklerini, kulüp performansının düzeltilmesi konusunda bir çok adim attıklarını ve altyapıya yöneldiklerini ifade eden bir sunum yaptı.

Bu sunumla UEFA ikna edildi. Önerilen bütçeye sadık kalacaklarını ifade ettiler.

Ancak UEFA, son yaptığı denetimde kendine göre çok fazla harcama tespit etti.

Oysa Trabzonspor ise UEFA'ya taahhüt ettikleri bütçeyi tutturduğunu savunuyor.

Trabzonspor'un önünde 10 günlük bir itiraz süresi var.CAS'a gideceklerini açıkladılar.

Yönetim, üst mahkemede haklı olduklarını ispat ederek cezanın kaldırılacağı inancını taşıyor.