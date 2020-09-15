İşte Türkiye'de koronavirüs salgınına inanmayanların oranı

Avrasya Araştırma Başkanı ve stratejist Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına ilişkin yapılan son anketi paylaştı. Ankette koronavirüsün varlığına inanmayanların oranı yüzde 11.4, 'ekonomimizi bozmak için dış güçler getirdi' diyenlerin oranı %15.6, 'salgın abartılıyor' diyenlerin oranı ise %33 olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2020 Salı, 16:30
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Özkiraz sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüse ilişkin çarpıcı araştırmayı yayımladı. 

Araştırmada, koronavirüsün varlığına inanmayanların oranı yüzde 11.4, 'ekonomimizi bozmak için dış güçler getirdi' diyenlerin oranı %15.6, 'salgın abartılıyor' diyenlerin oranı ise %33 olarak açıklandı.

'DEVLET ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIYOR' DİYENLERİN ORANI 56,9

'Koronavirüs salgını ile ilgili devlet üzerine düşeni yapıyor, halk dikkatsiz davranıyor' diyenlerin oranı ise yüzde 40,1 olarak ölçüldü. Koronavirüs salgını ile ilgili olarak devlet de halk da üzerine düşeni yapmıyor diyenlerin orası ise 56,9 olarak tabloda gösterildi 

İŞTE ÖZKİRAZIN O PAYLAŞIMI



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