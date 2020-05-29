İşte yeni yabancı futbolcu kararı
TFF’nin 14 yabancı kuralından vazgeçeceğini iddia edildi.
TFF’ye yakın kaynaklar yeni yönetmelikle 14 yabancı futbolcu kuralından vazgeçileceğini iddia etti.
Eğer karar alınırsa önümüzdeki sezondan itibaren takımlar yerli oyunculara ağırlık verecek.
Yeni kurala göre 8 yabancı sahada, iki yabancı kulübede ve iki yabancı tribünde olacak. Yabancı sayısı kadameli olarak 6+2’ye düşürülecek.
Ayrıca 32 yaşından büyük yabancı transfer edilemeyecek.
Son 4 yıldır takımlar kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurup ilk 11’de 11 yabancı oynatabiliyorlardı.
TFF, bu kuralı önümüzdeki günlerde masaya yatıracak.
Video Haberler
- Kilise haçını söken şüphelinin suç kaydı kabarık çıktı
- Hamile kadını arabadan indiren taksici hakkında karar
- Elazığ'da görüntülendi! Avını böyle yedi
- Dehşete düşüren görüntüler! Bıçaklı kavga kamerada
- Bardaktan boşanırcasına yağdı! Dikkat çeken anlar
- Yer: Bodrum... Görenleri şoke etti! Denizde vahşet
- Bankada sakladığı gizemli taşı Erdoğan'a vermek istiyor
- Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar
- Dünya bu soygunu konuşuyor: Silahı ayaklarıyla doğrulttu
- Koronavirüs şüphelisine müdahale anbean görüntülendi!