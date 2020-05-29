İşte yeni yabancı futbolcu kararı

29 Mayıs 2020 Cuma, 03:17

TFF’ye yakın kaynaklar yeni yönetmelikle 14 yabancı futbolcu kuralından vazgeçileceğini iddia etti.

Eğer karar alınırsa önümüzdeki sezondan itibaren takımlar yerli oyunculara ağırlık verecek.

Yeni kurala göre 8 yabancı sahada, iki yabancı kulübede ve iki yabancı tribünde olacak. Yabancı sayısı kadameli olarak 6+2’ye düşürülecek.

Ayrıca 32 yaşından büyük yabancı transfer edilemeyecek.

Son 4 yıldır takımlar kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurup ilk 11’de 11 yabancı oynatabiliyorlardı.

TFF, bu kuralı önümüzdeki günlerde masaya yatıracak.