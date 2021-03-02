İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

02 Mart 2021 Salı, 15:56

Yeni tip koronavirüs (COVID 19) salgını sürecinde hayata geçirilen işten çıkarma yasağı, ilk olarak 17 Nisan’da uygulanmış ve daha sonra aylık periyotlarla uzatılmıştı. Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi, Resmi Gazete’de son yayınlanan kararnameye göre işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.

En son yapılan uzatma ile birlikte 17 Mart 2021 tarihinde bsona erecek olan işten çıkarma yasağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haziran ayına kadar uzatma yetkisi de bulunuyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ?

Uygulamaya göre çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Uygulamaya göre fesih kapsamına girmeyen durumlar ise şu şekilde:

-İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

-Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,

-İşverenin faaliyetinin sona ermesi,

-İşin sona ermesi halleri dışında.

2021 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı bin 420 TL olacak. İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak:

-Son 4 ay asgari ücretle çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya

-Son 4 ay 3 bin 500 TL ile çalışana verilen 1389.37 lira maaş 1688.91 liraya

-Son 4 ay 6.000 TL ile çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.



