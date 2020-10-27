İstenen saatte uyanmak için kaçta yatmalı?
Hesaplayıcıya göre, sabah 7:30’da uyanmak isteyen kişilerin, 22:16, 23:46, 01:16 veya 02:46'da yatması gerekiyor.
İç tasarım şirketi Hillarys, kullanıcıların uyanması gereken saate bağlı olarak ne zaman uyuması gerektiğini belirleyen bir "uyku hesaplayıcısı" icat etti.
Hesaplayıcı, kullanıcılara uygun bir uyku döngüsü sağlamak için vücudun doğal sirkadiyen saatine dayanan bir formül kullanıyor.
Araştırmaya göre insanlar 90 dakikalık döngüler halinde uyuyor ve gece uykusunda bu döngülerin 5 ila 6 kez tekrar etmesi gerekiyor.
Örneğin hesaplayıcı, sabah 7.30’da uyanmak isteyen kişilerin, 22:16, 23:46, 01:16 veya 02:46'da yatması gerektiğini söylüyor. Buna göre söz konusu saatlerde uyumak, bireylerin dinç uyanmasına yardımcı oluyor.
Independent Türkçe'nin Daily Star’dan aktardığına göre, Hillarys’den uyku uzmanı Lucy Askew, şunları söyledi:
"Uyku, ruh sağlığımız için çok önemli. Uykusuzluk sadece diyabet ve kalp krizi gibi sağlık sorunlarına yol açmaz, aynı zamanda genel konsantrasyonu ve motivasyonu da etkiler. Hesaplayıcımız, kullanıcıların sabah uyanık ve zinde hissetmesini sağlayacak mükemmel uyku döngüsünü bulmasını sağlıyor."
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