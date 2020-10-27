İşte Terim-yönetim buluşmasının perde arkası!

27 Ekim 2020 Salı, 08:51

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, Fatih Terim ile TT Stadı’nda olağanüstü olarak görüştü. Görüş ayrılıkları yaşandı, toplantıyı terk etmek isteyen Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak tarafından ikna edildi.

Galatasaray’da 2020- 21 sezonunun fotoğrafı çekilirken 28 Ekim 2020 tarihi kendine özel bir yer bulabilir. Fatih Terim'in Erzurum galibiyeti sonrası kullandığı, “Taraftara söz verdim ve tutmaya çalışıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım” sözlerinin ardından çıkan yönetim-teknik heyet bunalımı dün yeni bir aşamaya taşındı. Mustafa Cengiz ve yönetimi, TT Stadı'nda Terim ile olağanüstü olarak buluştu.

Bir saati aşkın görüşmede, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal da vardı.

TOPLANTIYI TERK ETMEK İSTEDİ

Fikir ayrılıkları ve kırgınlıklar masaya yatırıldı. Ortak hareket edilmesi, basın üzerinden mesaj verilmemesi ve her konunun yüz yüze konuşulması kararı alındı. Görevden alma ya da istifa gündeme gelmedi, ‘uzlaşma' kararı alındı. Mini bir kriz ise son anda aşıldı. Görüşmenin medyaya sızması üzerine Terim tepki gösterdi; iddialara göre toplantıyı terk etmek istediyse de Albayrak tarafından ikna edildi.

Kaynak: Skor