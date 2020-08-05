İstifanın ardından MHP'de Ordu İl Başkanı belli oldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Ordu İl Başkanı olarak Naci Şanlıtürk'ün görevlendirildiğini duyurdu.
Eski Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, MHP'nin Cemal Enginyurt kararına tepki göstermiş ve istifa etmişti.
AKP’ye yönelik sert eleştiriyle gündeme gelen ve “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” diyen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sevk edildiği MHP Disiplin Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde ihraç edilmişti.
Karara tepki gösteren MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz “MHP'ye 83 bin oy vererek TBMM'ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum” ifadeleriyle görevi bırakmıştı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Yılmaz’dan boşalan MHP Ordu İl Başkanlığı görevine Naci Şanlıtürk’ün getirildiğini duyurdu.
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