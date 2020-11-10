Hükümet medyası istifayı böyle gördü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifası, Hükümet'e yakın gazetelerin sayfalarına 'af talebi' olarak taşındı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa ettiğini duyurduğu açıklaması sonrası sessizliğe bürünen Hükümet'e yakın gazeteler, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama sonrası haberi baş sayfalarında "gördü".
Albayrak'ın istifa duyurusu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya istinaden sözkonusu gazetelerin sayfalarına taşındı.
Gazetelerin tamamının haberi ağız birliği yapmışçasına "Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi" başlığıyla görmesinin yanı sıra kimi gazetelerin ise olayı oldukça küçülterek sayfalarına taşıması dikkat çekti:
İşte o Albayrak'ın istifa haberinden kimi örnekler:
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