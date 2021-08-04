İstiklal Caddesi'nde kadınlar kavga etti; bir erkek yere düşen kadına şiddet uyguladı

İstiklal Caddesi'nde iki kadın kavga etti. Kavgaya dahil olan bir kişi yere düşen kadını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 08:41
İstiklal Caddesi'nde kadınlar kavga etti; bir erkek yere düşen kadına şiddet uyguladı
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Olay, İstiklal Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kadınlar birbirlerinin saçından tutarak yerlerde sürükledi. Bu sırada bir kişi kadınlardan birini art arda yumrukladı. Araya girenlerin yardımıyla kadına yumruk atan erkek olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.



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