İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel yarışma

27 Şubat 2021 Cumartesi, 12:13

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada yarışmaya il genelindeki orta ve lise öğrencilerinin katılabileceği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:



“Amacımız 100. yıl vesilesi ile İstiklâl Marşımızı, İstiklâl Marşı’nın yazıldığı dönemde ülkemizin içinde bulunduğu durumu, İstiklâl Marşı şairimizin örnek bir şahsiyet olarak önemi, bugünün dünyasında milli marşımızın bize hatırlattıklarını vurgulamak. Yarışmamıza katılmak isteyen öğrencilerimizin en geç 23 Nisan 2021 günü mesai bitimine kadar eserlerini şartnamede belirtilen iletişim noktasına ulaştırmaları gerekiyor. Yarışmaya katılacak eserlerde Konuya uygun bir başlık koyabilme ve Kompozisyon planı hazırlayabilme (Giriş, gelişme, sonuç), Etkili bir başlangıç yapabilme ve Ana düşünceyi destekleyecek örnekler, cümleler kullanabilme, Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme, Anlaşılır cümleler kurabilme ve Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, Dil bilgisi kurallarını uygulama ve Noktalama işaretlerini doğru kullanma ve Paragraflar arası geçiş yapabilme ve Etkili bir sonuç yazabilme kriterleri değerlendirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerimiz katılım koşulları ve yarışma şartnamesini www.mugla.bel.tr adresinden ulaşabilirler”