İstismar şüphelisi tutuklandı: Çocuk kayıp

09 Haziran 2020 Salı, 13:34

Diyarbakır’da çöp konteynerinden kağıt toplayan erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet’e konuşan Avukat Emin Gün, şüphelinin tutuklandığını belirterek, “Zihinsel engelli raporunun olmasına rağmen tutuklanması güzel bir gelişme. Ancak hakim şüpheli için tekrardan Adli tıp raporu istedi. O zamana kadar tutuklu yargılanacak. Çocuğu hala bulamadık. Çocuğun bulunması çok önemli. Şuan ne halde bilmiyoruz” dedi.