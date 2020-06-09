İstismar şüphelisi tutuklandı: Çocuk kayıp
Diyarbakır'da kağıt toplayan 9 yaşındaki erkek çocuğa sokak ortasında cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.H. (52) dün akşam saatlerinde tutuklandı. M.H güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandığı açıklandı. Ancak mağdur çocuğa henüz ulaşılamadı.
Diyarbakır’da çöp konteynerinden kağıt toplayan erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Cumhuriyet’e konuşan Avukat Emin Gün, şüphelinin tutuklandığını belirterek, “Zihinsel engelli raporunun olmasına rağmen tutuklanması güzel bir gelişme. Ancak hakim şüpheli için tekrardan Adli tıp raporu istedi. O zamana kadar tutuklu yargılanacak. Çocuğu hala bulamadık. Çocuğun bulunması çok önemli. Şuan ne halde bilmiyoruz” dedi.
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