İstoç Ticaret Merkezi'nde yangın

12 Şubat 2021 Cuma, 06:48

Bağcılar İstoç Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiçekçi olduğu öğrenilen iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İş yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.