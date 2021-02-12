İstoç Ticaret Merkezi'nde yangın
Bağcılar İstoç Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bağcılar İstoç Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiçekçi olduğu öğrenilen iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İş yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- Ertuğrul Sağlam Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Boğaziçi eylemleri ev hapsi de tanımadı
Video Haberler
- Bahçelievler'de binada patlama!
- Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın
- Suya kapılan minibüste can pazarı
- İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Az daha ölüyordu
- İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması
- AKP'li eski bakandan iktidara gönderme
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Başak Demirtaş'tan 'açık görüş' tepkisi
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- Ertuğrul Sağlam Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- Boğaziçi eylemleri ev hapsi de tanımadı