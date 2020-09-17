İsveçli Duplantis, sırıkla atlamada Bubka'nın 26 yıllık rekorunu kırdı
6,15 metre atlayan 20 yaşındaki sporcu Duplantis, Sergey Bubka'nın 26 yıllık dünya rekorunun yeni sahibi oldu
İsveçli atlet Armand Duplantis, Elmas Lig'in (Diamond League) Roma etabında sırıkla atlama açık hava rekorunu kırdı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen yarışlarda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,15 metre atlayarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Bir önceki rekor 6,14 metre ile Ukraynalı sırıkla atlama efsanesi Sergey Bubka'ya aitti.
Duplantis, Bubka'nın 1994'te elde ettiği dereceyi 26 yıl sonra geçerek büyük bir başarıya imza attı.
İsveçli sporcu, 6,18 metreyle sırıkla atlama salon dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.
Video Haberler
- Doğu Perinçek'i kızdıran ajanlık sorusu
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!
- Genç kız, erkek arkadaşını bıçaklayıp başında bekledi
- İstanbul trafiğinde yürek sızlatan görüntü
- Kadın doktorun isyanı sosyal medyaya damga vurdu!
- Karnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
- Darp edilen Hüseyin Meriç’in oğlundan yeni açıklama
- Darp etme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon!
- Perinçek, “Pişman mısınız?” sorusuna böyle yanıt verdi