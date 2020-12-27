İşverenlerin işçi talebini gösteren açık iş sayısı 11 ayda yüzde 65 azaldı: Antalya’da ‘iş’ kalmadı

27 Aralık 2020 Pazar, 02:00

- İşverenlerin eleman talebini ifade eden “açık iş” sayısı, ülke genelinde ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.4 azalışla 1.3 milyon adede indi.

- İl bazında ise en yüksek oranlı düşüş, bir turizm kenti olan Antalya’da yaşandı. Bu ildeki açık iş sayısı yüzde 64.9 azalarak 26 bin 602 adede indi.

- Bu ili yüzde 56.3 düşüşle 253 bin 484’e inen ekonominin kalbi İstanbul, yüzde 54.4 düşüşle 4 bin 119’a inen Batman, yüzde 53.6 düşüşle 3 bin 78’e inen Giresun ve yüzde 53.4 düşüşle 11 bin 66’ya inen Diyarbakır izledi.

- Buna karşın, en çok artış özellikle kamu kaynaklı olarak Konya ve Ankara’da. Sayı Konya’da yüzde 31 artarak 40 bin 965, Ankara’da yüzde 28.7 artarak 124 bin 775 adet oldu.

KONYA’NIN YÜKSELİŞİ

- Yine yılın ilk 11 ayında, istihdamı ifade eden “işe yerleştirme” de ülke genelinde yüzde 42.8 düşüşle 792 bin kişiye indi.

- İl bazında en yüksek düşüş yüzde 71 ile 328 bin 492 kişiye inen İstanbul. Bu ili yüzde 68.5 düşüşle 124 bin 287’ye inen İzmir ve yüzde 67.3 düşüşle 46 bin 170’e inen Antalya izledi.

- En çok artış ise yüzde 65.4 ile 19 bin 848 kişiye çıkan Konya. Bu ili yüzde 61.8 artışla 806 kişiye çıkan Ardahan ve yüzde 57.6 artışla 1201 kişiye çıkan Kilis izledi.

Öte yandan hizmetler, açık iş sayısının yüzde 43 (606 bin 710 adet), işe yerleştirmenin yüzde 49 (376 bin 511 kişi) ile en çok düştüğü sektör oldu.