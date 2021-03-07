İsviçre’deki peçe yasağı referandumunda tahminlere göre ilk sonuç belli oldu

07 Mart 2021 Pazar, 17:23

İsviçre'de burka ve peçe yasağı uygulanması referandumunda ilk tahminlere göre sandıktan yüzde 51 oranında evet oyu çıktı. Bu sonucun tescillenmesi halinde, sağlık sorunu gibi istisnalar ve ibadethaneler dışında ülke genelinde vücudu tamamen örten burka giyilemeyecek ve gözler dışında yüzü kapatan peçe takılamayacak.

Ülkede olduğu kadar Avrupa'da ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere, dünya çapında tartışma yaratan referanduma karşı çıkanlar, söz konusu halk oylamasının İslam karşıtlığını teşvik ettiğini öne sürüyor.

MASKELİ PROTESTOCULAR DA HEDEFTE

Sokak protestocularının maskeyle kimliklerini gizlemesini de hedef alan şekilde yüzün kapatılmasını yasaklayan teklife, medya ve yerel siyasetçiler 'burka yasağı' adını taktı.

Hükümetin desteklemediği yasak teklifini sunan İsviçre Halk Partisi milletvekili ve referandum komisyonu başkanı Walter Wobmann, referandumdan önce "İsviçre'de bizim geleneklerimiz yüzün gösterilmesini gerektirir. Bu bizim temel özgürlüklerimizin işaretidir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DW Türkçe/ Sputnik