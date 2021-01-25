İşyerine giderken kaçırıldığına dair görüntüler olan 23 yaşındaki Güneş’in ablası: ‘Kardeşimi polis kaçırdı’

25 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Kardeşinin akıbetini araştıran Nurhayat Güneş, olay gününü şöyle anlattı “20 Ocak günü kardeşim hastaneden çıktıktan sonra eve gelerek ilaçlarını bıraktı. Ve işe gideceğini söyledi. Gökhan, işyerine ulaşamayınca arkadaşı beni arayarak ‘Bir sorun olup olmadığını’ sordu. Gökhan’ı aramaya başladım. Ancak Gökhan’ın telefonuna ulaşılamıyordu. Ailece uzun bir süre bekledikten sonra Emniyet’e giderek kayıp başvurusunda bulunduk” dedi.

‘KARDEŞİM ELLERİNDE’

Kendi imkânlarıyla olayı araştırmaya başladıklarını anlatan Nurhayat Güneş, kardeşinin zorla bir araca bindirilerek götürüldüğüne dair görüntülere ulaştıklarını söyledi. Kayıtlara göre Şehit Abdülselam Özatak İlköğretim Okulu durağında otobüsten inen Güneş, durakta bekleyen kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek götürülüyor.

Kayıtları Emniyet’e verdiklerini ancak polisin görüntüleri incelemediğini savunan Nurhayat Güneş, “Gökhan’ın polis tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Kardeşim, ellerinde o yüzden bu kadar rahatlar. Çünkü 2018 yılında Gökhan, polis tarafından gözaltına alınmıştı ve bizlere bir gün geçtikten sonra haber verilmişti. Yaklaşık 5 yıldır Gökhan, kendisini ‘MİT’çi’ olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılmaya çalışılıyor. Sürekli takip ediliyor. Bugüne kadar başarılı olamamışlardı” iddiasında bulundu.

Güneş şöyle devam etti: “Biz bunu Cumartesi Anneleri’nde gördük. Cumartesi Anneleri hâlâ evlatlarını aramaya devam ediyor ve ben annemin onların arasında yer almasını istemiyorum. Daha kaç anne Cumartesi Annesi olacak” ifadelerini kullandı.