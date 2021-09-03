İtalya, Brezilya ve İspanya'nın yenilmezlik rekoruna ortak oldu
İtalya Erkek Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'a kaybetmeyerek Brezilya ve İspanya'nın yenilmezlik rekoruna ortak oldu.
Teknik direktör Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya Erkek Milli Futbol Takımı, çıktığı son 35 maçın tamamında yenilgi yüzü görmedi.
2 Eylül'de 2022 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı ağırlayan İtalya, sahadan 1-1'lik skorla ayrılmasına karşın yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı ve Brezilya ve İspanya'nın yenilmezlik rekoruna ortak oldu.
Maçtan önce basın mensuplarına demeç veren İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini: "Takımımız, yeni bir başarıyı yakalayabilir. Bunun yeni bir başlangıç olmasını umuyoruz. Bizim için EURO 2020 finalinden farklı olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
HEDEF REKORU KIRMAK
28 galibiyet, 7 beraberlik ile namaplup serisini sürdüren İtalya'da hedef namağlup rekorunu geliştirerek adını tarih sayfasına yazdımak.
Dünya Kupası elemelerine C Grubu'ndan katılan İtalya, şimdiye dek Kuzey İrlanda; Bulgaristan ve Litvanya gibi takımları mağlup etmeyi başardı. Bulgaristanla'da 1-1 berabere kaldı.
İtalya'nın elemelerde oynayacağı diğer 2 maç şöyle:
İsviçre- İtalya | 5 Eylül 2021 21.45
İtalya- Litvanya | 8 Eylül 2021 21.45
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