İtalya, Brezilya ve İspanya'nın yenilmezlik rekoruna ortak oldu

03 Eylül 2021 Cuma, 10:55

Teknik direktör Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya Erkek Milli Futbol Takımı, çıktığı son 35 maçın tamamında yenilgi yüzü görmedi.



2 Eylül'de 2022 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı ağırlayan İtalya, sahadan 1-1'lik skorla ayrılmasına karşın yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı ve Brezilya ve İspanya'nın yenilmezlik rekoruna ortak oldu.

Maçtan önce basın mensuplarına demeç veren İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini: "Takımımız, yeni bir başarıyı yakalayabilir. Bunun yeni bir başlangıç olmasını umuyoruz. Bizim için EURO 2020 finalinden farklı olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

HEDEF REKORU KIRMAK

28 galibiyet, 7 beraberlik ile namaplup serisini sürdüren İtalya'da hedef namağlup rekorunu geliştirerek adını tarih sayfasına yazdımak.

Dünya Kupası elemelerine C Grubu'ndan katılan İtalya, şimdiye dek Kuzey İrlanda; Bulgaristan ve Litvanya gibi takımları mağlup etmeyi başardı. Bulgaristanla'da 1-1 berabere kaldı.

İtalya'nın elemelerde oynayacağı diğer 2 maç şöyle:

İsviçre- İtalya | 5 Eylül 2021 21.45

İtalya- Litvanya | 8 Eylül 2021 21.45